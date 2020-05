Installations des conseils communaux et élections des maires: Théophile Yarou rejette toutes négociations des Fcbe avec les partis de la mouvance

Au lendemain des élections communales, des bruits courent et font état de ce que les élus du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) sont en négociations avec les partis de la mouvance. Une allégation que balaye du revers de main, Théophile Yarou, membre du bureau politique des Fcbe. «Nous voulons rester Fcbe de l’opposition» a précisé l’ancien ministre d’État sous Yayi, membre du bureau politique national des Forces cauris pour un Bénin émergent. Il n’a pas manqué d’inviter tous les élus de son parti à respecter la ligne de conduite que le parti s’est tracée.

Lire l’intégralité de sa déclaration sur radio Frisson

«Nous demandons à nos conseillers communaux de rester droit dans leurs bottes sur la ligne politique du parti. C’est à l’opposition au régime de la rupture. Donc par conséquent, d’éviter de faire des négociations individuelles avec les élus des partis de la mouvance présidentielle. Nous assumerons l’entière responsabilité de pouvoir protéger les mairies que nous avons déjà. Notre objectif, c’était d’avoir 30 ou 40 mairies, mais nous n’en n’avons eu que 7, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous a donné. Pour nous, c’est déjà suffisant parce que cela nous permet aujourd’hui de préserver notre parti politique. De le maintenir comme étant l’un des plus grands partis politiques du Bénin. Et c’est un résultat déjà très honorable et très satisfaisant. Nous voulons rester Fcbe de l’opposition démocratique, de l’opposition réelle. Notre constitution a prévu une mouvance et une opposition. Elle n’a pas prévu une mouvance et une résistance. Nous ne sommes pas une rébellion. Nous sommes des politiciens et nous sommes opposés à un régime du point de vue de l’idéologie et du mode de gouvernance.»

Anselme HOUENOUKPO