Après les résultats des communales: La nouvelle élue UP, Sènamy Christelle DAN remercie tout Abomey-Calavi

6ème titulaire sur la liste de l’Union Progressiste dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi, pour les communales du 17 mai dernier, la candidate Sènamy Christelle Dan, fait partie intégrante des 5 femmes UP élues, ayant mérité la confiance des populations de la commune. Au soir de ce scrutin, la conseillère communale exprime toute sa reconnaissance aux populations de la commune d’Abomey-Calavi et s’engage à promouvoir leur bien-être ainsi que le développement de la commune d’Abomey-Calavi.

Message de la Conseillère Communale Sènamy Christelle DAN, aux populations de la Commune d’Abomey-Calavi

Chères populations,

C’est très sensible à vos témoignages exprimés par les urnes le dimanche 17 mai 2020 à la liste de l’Union Progressiste que je viens vous manifester toute ma reconnaissance, celle de mon équipe et de mon parti. Votre soutien massif est évocateur de vos attentes et l’expression de votre espoir que le développement de la commune de Abomey-calavi est possible.

Dans un esprit pacifique et dans l’observance des gestes barrières contre la propagation du coronavirus, vous aviez fait le déplacement massif vers les centres de vote pour opter pour un réel changement dans l’arrondissement de Godomey, voire dans toute la commune d’Abomey-Calavi.

Votre participation au scrutin par ces temps de pandémie vous honore et démontre s’il en était besoin votre sens élevé du devoir citoyen.

Chères populations de la Commune d’Abomey-calavi,

En répondant à l’appel du devoir par l’expression massive de vote, vous indiquez sans ambages votre intérêt pour la réforme du système partisan et à l’ambition de porter haut l’étendard du notre parti, l’Union Progressiste. La confiance que vous nous avez témoignée lors de ce scrutin montre à ne point en douter l’attachement que vous portez aux valeurs prônées par l’UP et aux axes prioritaires de mes ambitions pour notre cité commune. Je prends l’engagement que ces axes loin d’être des effets d’annonce seront résolument pris en compte et exécutés avec l’aide des politiques pour le bien-être des femmes, l’épanouissement des jeunes et le développement de notre arrondissement et par ricochet celui de notre commune.

Chers concitoyens,

Nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre et tâcherons d’être à la hauteur de votre confiance. Mon équipe et moi seront toujours sur la brèche afin de faire valoir les droits des populations au bien-être et œuvrer au développement de notre chère commune.

Merci de votre confiance.

Maintenons le Cap !

Sènamy Christelle Dan