Résultats des communales: Brice Hondi, l’un des acteurs de la victoire de l’UP à Cotonou

Hondi Brice

Les résultats officiels des élections communales du 17 Mai 2020 donnent le parti Union Progressiste première force politique au Bénin notamment à Cotonou. L’un des artisans de cette percée spectaculaire s’appelle Brice Hondi, promoteur de la plateforme de communication du Réseau des artisans du Bénin. Soutien déclaré aux candidats de la liste UP, le jeune dynamique a pesé de tout son poids politique pour rallier les électeurs à la cause du grand baobab. De la précampagne jusqu’au vote en passant par la campagne médiatique proprement dite, Hondi et ses groupes d’artisans ont mis en marche leur rouleau compresseur au niveau des 13 arrondissements de Cotonou. L’objectif était d’imposer la liste UP aux électeurs. Dans leurs stratégies de mobilisation, aucun détail n’a été laissé. Entre séances de concertations, descentes de terrain et diffusion d’éléments visuels sur les médias sociaux, le promoteur Brice Hondi a réussi à mettre tous les moyens à contribution pour mieux vendre la vision et le projet de société des candidats Union Progressiste. Bien que n’étant pas candidat à cette élection, l’actuel directeur de la communication de la Mairie de Cotonou a sérieusement mouillé le maillot pour pousser la liste UP à la victoire. Cette mobilisation des groupes d’artisans, de jeunes, d’étudiants et de femmes dans les 13 arrondissements a été très déterminante dans la prouesse du parti Union Progressiste à Cotonou. Étant donné le nombre impressionnant d’artisans et de jeunes que regorge la ville de Cotonou, Brice Hondi et son staff peuvent se frotter les mains d’avoir mené le bon combat en faveur du grand baobab. Ce pari gagné témoigne de l’engagement et la détermination des artisans à contribuer à la modernisation de la ville vitrine du Bénin. Pourvu que cette victoire soit gérée au mieux pour la pérennisation des acquis politiques ainsi obtenus.

Laurent KOSSOUHO