Elections communales et municipales de 2020: Un taux de participation de 49, 14% selon la CENA

Le président de la Cena, Emmanuel Tiando

Un peu plus en avance que le chronogramme établi, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé les résultats des élections communales dans la nuit de ce mercredi 20 mai 2020. Selon les statistiques présentées par l’institution, sur les 5.190.235 inscrits sur la liste électorale permanente informatisée, 2.550.385 ont voté ce dimanche 17 mai 2020 dans le cadre des élections communales et municipales. Ce qui engendre un taux de participation de 49, 14 %. Aussi, parmi les 5 partis en lice, seuls 3 ont pu franchir la barre des 10 % des suffrages exprimés conformément au code électorale en vigueur. Il s’agit de l’Union Progressiste avec 39, 97 %, du Bloc Républicain 37, 38 % et de Forces Cauris pour un Bénin Emergent qui, contre toute attente s’en est sorti avec 14, 98 %. Le PRD et l’UDBN ne récoltent respectivement que 136.593 voix et 54.066 voix, soit 5, 49 % et 2, 17 % et sont non éligibles à l’attribution de sièges.

C’est dire que l’Union Progressiste (UP) avec ses 994.602 voix, pour un pourcentage de 39,97% est éligible à l’attribution des sièges. Le Bloc Républicain (BR) avec ses 930.247 voix, pour un pourcentage de 37,38% et également éligible à l’attribution des sièges ainsi que le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui totalise 372.818 voix, pour un pourcentage de 14,98% et éligible à l’attribution de sièges.

Il est important de préciser que le taux de participation aux dernières élections, les législatives de 2019 marquées par l’absence des partis de l’opposition, était de 27, 12%. Cela signifie que les élections communales et municipales de 2020 viennent conforter la réforme du système partisan engrangé avec beaucoup de grincement de dent.

Yannick SOMALON