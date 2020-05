Développement local dans la commune d’Abomey-Calavi: Nouveau contrat social entre le Maire Bada et les populations

A l’occasion de la commémoration de la montée de Jésus-Christ ce jeudi 21 jeudi, le Maire de la commune d’Abomey-Calvi Georges Bada s’est adressé aux populations d’Abomey-Calavi. C’était à travers un message dans lequel il les a félicitées pour avoir porté leur choix sur la majorité des candidats du parti Union progressiste à l’occasion des communales 2020.

Populations d’Abomey-Calavi,

Citoyennes et Citoyens

Chers sœurs et frères en Christ.

Ce jour, jeudi 21 Mai 2020, consacre la montée de Jésus-Christ au Ciel. Il consacre également la montée de notre parti politique au sommet des Communes d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè (6ème Circonscription Électorale) et de 31 autres Communes. Cet exploit a été entériné par la proclamation des résultats des élections du 17 mai 2020, tard dans la nuit de ce mercredi, par la Cena. Je souhaite donc félicitations à tous les élus du Bénin, une bonne fête d’Ascension à toute la Communauté Chrétienne du Bénin et du monde et une double fête aux militants Progressistes d’ici et d’ailleurs.

Grande est ma fierté d’appartenir à cette formation politique, que dis-je, à cette famille, qui a des tentacules du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest du Bénin. Nous avons démontré une fois encore que l’Union Progressiste est le plus grand parti du Bénin avec au compteur, 820 sièges contre 735 et 260, respectivement pour le Bloc Républicain (BR) et les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Progressivement et dans l’Union, nous sommes en train de gagner le pari du Parti-Nation, la panacée pour une mort irréversible des clubs électoraux.

Je remercie très sincèrement le Président de la République, Son Excellence Patrice Athanase Guillaume TALON et le félicite pour avoir eu l’inspiration de la réforme du système partisan; une réforme à son actif et qui porte déjà merveilleusement ses fruits.

Bonne fête d’Ascension à toutes et à tous.

Je vous remercie

Georges Adédjoyé BADA, Maire de la Commune d’Abomey-Calavi