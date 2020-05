Communales 2020: L’UP décroche 29 sièges au Conseil communal d’Abomey-Calavi

Selon les résultats proclamés par la CENA à l’issue du scrutin pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, le parti Union progressiste a obtenu la majorité des conseillers communaux à Abomey-Calavi. En effet, sur les 49 sièges à pourvoir dans cette commune, le parti du grand Baobab a remporté 29, laissant 18 au Bloc Républicain et 2 au parti Forces cauris pour un Bénin émergent. Le Maire Georges Bada et ses camarades politiques confirment ainsi l’hégémonie du parti dans cette commune.

Voici les résultats par arrondissement

Calavi

BR 5

UP4

Akassato

BR 2

UP 3

Glo

BR 00

UP 2

Kankproun

BR 1

UP 0

Zinvié

BR 0

UP 1

Godomey

BR 5

UP 12

FCBE 2

Hêvié

BR 3

UP 2

Ouèdo

BR 0

UP 2

Togba

BR 2

UP 3