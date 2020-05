Prévention du COVID-19: Des dons de l’Ong Humanity First International Benin pour renforcer l’immunité des personnes âgées

Barrer la voie à la propagation du coronavirus sur toute l’étendue du territoire national. Telle est l’optique du gouvernement béninois et sans doute la vision des responsables de l’Ong Humanity First International Bénin et de son partenaire Jama’at Islamique Ahmadiyya Bénin qui exécutent depuis plus d’une semaine, en collaboration l’association Valeur humaine et développement (VHD), un projet d’appui aux populations. Ledit projet ouvert à tous les Béninois, concerne spécialement les personnes âgées. Il vise à renforcer leur système immunitaire à travers des moyens tels que la distribution massive de vivre, de savon, de solution hydro alcoolique, de masques en tissu réutilisables et la tenue des séances de sensibilisation pour leur permettre de se protéger et de résister à la maladie. Car, les personnes âgées constituent la catégorie de la population la plus exposée à la contraction de la maladie (Covid 19) causée par un nouveau coronavirus contagieux, le SRAS –CoV -2. «Il s’agit pour nous de sensibiliser dans un premier temps les personnes et secundo de leur donner de vivre et les kits sanitaires», a précisé le docteur Ahmad Mubarak de l’Ong Humanity First International Bénin qui rappelle qu’à la première phase, 20 familles ont été prises en compte par les dons qui ont eu lieu à Cotonou. Pour l’heure, c’est la préparation de la 2e phase qui va concerner 80 familles de Porto-Novo, qui est en cours. Selon le Docteur Mubarak, cette phase sera lancée à partir du vendredi 22 mai 2020. Il faut dire que ce projet dénommé «Juste un geste pour sauver», d’un montant global de 3.750.000fcfa et destiné à 250 familles béninoises est une fusion des initiatives sociales, traditionnelles et nouvelles de l’hôpital Humanity First Bénin afin de rendre ses actions plus efficaces sur le plan social. Parlant de la mission première de l’hôpital, elle est de promouvoir la paix dans le monde et aider les pauvres dans chaque domaine notamment pour offrir des soins de santé de qualité aux populations à moindre coût.

Anselme HOUENOUKPO