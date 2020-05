Communales et municipales 2020: Tous les regards tournés vers la Cena pour les résultats

Le président de la Cena, Emmanuel Tiando

Après la tenue du scrutin des communales et municipales 2020, le dimanche 17 mai dernier, tous les regards sont désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome (Cena) qui a annoncé proclamer les résultats au cours de cette semaine. Selon des sources proches de l’institution, il n’est pas exclu que le verdict des urnes tombe dans la nuit de ce mercredi 20 mai, ou demain jeudi 21mai au plus tard. Un grand nombre de cantines contenant l’ensemble des documents électoraux en provenance de tout le territoire national serait déjà parvenu au siège de la Cena à Ganhi à Cotonou. Les dernières cantines attendues des tréfonds du Bénin seront acheminées avant ce mercredi midi, selon les mêmes sources. En attendant, les chapelles politiques ayant présenté des candidats à ces communales 2020 continuent de traiter, chacune, leurs propres résultats au point où certaines ont déjà une idée approximative des sièges qui leur seront attribués sur l’ensemble du territoire national. Si l’on s’en tient aux résultats provisoires qui inondent les réseaux sociaux et ceux fournis par les partis en lice, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste se tiennent coude à coude dans tout le Bénin, avec chacun un nombre considérable de sièges décrochés. Le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent ( FCBE) , désormais dirigé par Paul Hounkpè et qui a enregistré la démission de son leader charismatique Boni Yayi, avant les communales, aurait également fait des percées dans plusieurs grandes villes dont Parakou, Malanville et ailleurs. De toutes les façons, seule la Cena livrera la vérité des urnes pour situer les uns et les autres, dans les 24 heures qui arrivent, très probablement.

Christian TCHANOU