Communales et municipales 2020: Le Superviseur général du BR à Porto-Novo, Jean Claude Houssou reconnaissant à ses militants

Le superviseur général BR à Porto-Novo

« Je voudrais féliciter l’ensemble de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à faire du BR le parti victorieux de ces élections municipales et communales du 17 mai 2020. Ça a été une élection atypique qui démontre la grande maturité démocratique du peuple béninois et particulièrement des Porto-Noviennes et Porto-Noviens que je tiens à féliciter particulièrement à la fois ceux qui ont voté pour le BR mais au-delà c’est toute la population de Porto-Novo puisque cette belle victoire va contribuer à impacter désormais l’ensemble de nos frères et sœurs de la ville capitale. Avec cette victoire, c’est une nouvelle page de l’histoire de notre ville qui va s’écrire. Et en toute unité, nous allons pouvoir changer ensemble cette ville, garantir son développement et faire en sorte que des emplois se créent au service de nos filles et fils, de nos frères et sœurs. Je veux particulièrement remercier les candidats qui ont réellement mouillé le maillot sur le terrain pour faire en sorte de convaincre parce qu’il y a lieu de convaincre à travers le parti du Bloc Républicain qui est un parti qui a un projet pour chacune de nos communes et particulièrement pour la ville capitale. Je crois que de manière structurée, méthodique et surtout déterminée,, nous allons pouvoir transformer ensemble cette ville capitale. Nous remercions tous ceux qui nous ont fait confiance pour que cette belle et éclatante victoire soit au rendez-vous quand la Cena aura proclamé officiellement les résultats. Je vous remercie. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU