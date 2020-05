Communales et municipales 2020: La gratitude du Maire Bada aux populations d’Abomey-Calavi

Au lendemain du scrutin pour les communales et municipales 2020, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Georges Bada a remercié les populations des 9 arrondissements que compte la commune pour avoir voté massivement le parti Union progressiste.

Chers camarades UP,

Militantes, militants et sympathisants du Parti Union Progressiste

Vous avez témoigné par vos votes massifs de votre attachement aux idéaux de notre parti politique Union Progressiste. De Godomey à Kpanroun, en passant par Calavi, Togba, Ouèdo, Hêvié, Golo-Djigbé, Akassato et Zinvié, vous avez démontré le gigantisme du baobab. Je félicite tous les neuf (9) arrondissements, sans exclusive. Pour moi, l’Union Progressiste a gagné et bien gagné avec une forte majorité. C’est ça le plus important. Nos challengers n’ont pas non plus démérité. Si l’objectif visé par toutes et tous est réellement la transfiguration de notre cité commune, nul ne sera de trop. C’est pourquoi, en attendant la proclamation des résultats par les voix et les instances autorisées, je vous prie de recevoir par ce canal, mes sincères remerciements et ma profonde admiration pour une campagne électorale sans heurt et un vote sans animosité dans la Commune d’Abomey-Calavi.

Je garde l’espoir que la finalité, c’est d’accompagner le Président de la République, Son Excellence Patrice Athanase Guillaume TALON, dans sa volonté manifeste de modernisation de notre chère et belle cité Abomey-Calavi.

Gardons en esprit que le meilleur reste à venir.

Georges Adédjoyé BADA, Maire de la commune d’Abomey-Calavi