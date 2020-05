Vote pour les communales et municipales 2020: Manque d’engouements autour du scrutin à Cotonou

Des citoyens attendant sereinement

Invités par les différents partis en lice à sortir massivement pour le vote de ce dimanche 17 mai 2020, les électeurs se sont fait désirer dans la partie méridionale du pays, notamment à Cotonou. Dans plusieurs postes de vote où notre équipe de reportage a fait le tour, le constat est le même: pas d’affluence dans les bureaux de vote. Pour ce scrutin local qui doit connaître de l’élection des prochains conseils communaux pour un mandat de six ans, les populations des arrondissements parcourus ce matin vaquaient à d’autres préoccupations. Le vote n’était pas leur priorité, comme l’a relevé notre équipe de reportage. Du 6e en passant par le 8e, 12e et 13e arrondissement de Cotonou, le constat est le même. Les électeurs qui ont voulu prendre part au scrutin sortent à compte-goutte et accomplissent leur devoir civique dans la quiétude.

Fait nouveau dans ce vote communal, la présence des forces de l’ordre qui rappellent à chaque fois la nécessité de respecter les mesures barrières. Partout, les postes de vote ont ouvert à bonne heure comme ici à l’école primaire publique de Cadjèhoun, où le premier votant, Afiavi Tossa, arboré de son masque, a mis son bulletin dans l’urne à 7 heures 7 minutes alors que le centre a ouvert ses portes à 7h00. A sa suite, d’autres électeurs par groupe de trois à cinq, tous arborant leur masque selon les prescriptions, ont commencé à se pointer. Selon le coordonnateur d’arrondissement du centre de Cadjèhoun, Lambert Aidji, « il n’y a pas d’anomalie sur le terrain et les mesures barrières préconisées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont respectées par les électeurs». Le même constat de manque d’affluence dans les postes de vote de son territoire de compétence est fait par Lambert Aidji qui lance «Vous voyez vous-même que les électeurs ne se font pas prier pour respecter les mesures barrières. La distance d’un mètre est respectée et le cache-nez est porté. En ce qui concerne l’affluence, nous espérons que d’ici quelques minutes, les électeurs vont sortir massivement pour accomplir leur devoir civique », ajoute-il. Cette situation est la même dans les autres arrondissements comme le 6e et le 8e arrondissement de Cotonou, où les électeurs se font aussi désirer comme le note Jules Ainan, agent de bureau du centre de vote de Jéricho, qui n’a pas manqué de lancer un appel aux populations à sortir massivement pour élire leurs représentants.

Gérard AGOGNON