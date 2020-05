Large avancée des Fcbe dans certaines communes aux élections: La démission et l’appel au boycott de Yayi n’ont pas influencé les résultats de Fcbe

Boni Yayi, l’ancien Président de la République

D’aucuns avaient craint que la démission du leader charismatique des Fcbe, Boni Yayi impacterait négativement les résultats issus du vote de ce dimanche pour le compte de ce parti. Quoique provisoires, les résultats récoltés dans plusieurs centres de vote hier partout dans Bénin démontrent plutôt des performances non négligeables réalisées par le camp Paul Hounkpè, Théophile Yarou et consorts qui ont conduit le parti à ces communales 2020. Il s’agit surtout des zones où des militants Fcbe demeurent encore très nombreux, comme à Pobè où dans plusieurs arrondissements dont Pobè centre, le parti est en tête avec 4523 voies, à Ahoyéyé avec 1440. Au total, Fcbe a récolté dans tout Pobè 8059 voies et se retrouve en deuxième position après le Bloc Républicain qui a enregistré 14 287 voies. Le département du Plateau ne serait pas le seul où le parti que dirige désormais Paul Hounkpè a fait des percées. Des résultats issus d’autres régions du pays, notamment dans les Collines et dans des départements du nord aussi seraient également remarquables. Tout porte à croire déjà que le départ de Boni Yayi, au lieu de conduire à un échec cuisant du camp Hounkpè à ces élections, est entrain de lui porter une certaine chance d’une manière ou d’une autre. Il semble bien qu’au bout du compte, Hounkpè et ses pairs ne feront pas piètre figure et pourraient s’en sortir avec un nombre non négligeable de conseillers communaux et peut-être aussi, finir par décrocher des maires à l’étape suivante. Yayi n’aurait-il fait un mauvais calcul politique en démissionnant si brutalement, et sur un coup de tête, du parti alors qu’il en détenait encore une certaine hégémonie ? Le temps donnera raison à chacun.