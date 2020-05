Communales 2020: L’appel de Patrice Talon aux béninois après son vote

Le Chef de l’Etat accomplissant son devoir civic

Son nom figure parmi les inscrits du poste de vote 4 du centre de vote qu’abrite l’école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Lui, c’est le premier citoyen des béninois, le chef de l’Etat, l’administré du maire de Cotonou qui l’aura sans doute comme président de la République, Patrice Talon. Très tôt dans la matinée de ce dimanche 17 mai 2020, il a fait le geste utile en se rendant à son poste de vote où il a exprimé son droit de vote dans le cadre des élections communales et municipales de 2020. En effet, le Président Patrice Talon était en compagnie de son épouse Claudine Talon Gbènakpon qui est aussi inscrit au même centre de vote que son époux, le chef de l’Etat. L’un après l’autre, le couple présidentiel a exprimé son devoir citoyen afin de donner le bon exemple au cinq millions de béninois inscrits sur la liste électorale nationale informatisée et capables de voter pour les prochains conseillers des communes du Bénin. Ainsi, après les étapes protocolaires, le chef de l’Etat a bien voulu lancer un appel au peuple béninois. « Ce dimanche 17 mai 2020, mon épouse et moi avons accompli notre devoir civique en votant dans le cadre des élections communales et municipales », dira-t-il devant micros et caméras de la presse nationale et internationale. Selon ses propos, ces élections consacreront l’avènement d’une nouvelle mandature d’élus qui auront, au niveau décentralisé, la charge de la gestion de nos cités. « C’est pourquoi il est important pour chacun de nous d’exprimer son droit de vote, pour choisir les femmes et les hommes qui conduiront les destinées de nos villes », a indiqué le chef de l’Etat au peuple béninois. Il a ainsi indirectement expliqué l’importance du vote et ce à quoi cela doit servir pour le peuple et pour le processus de la décentralisation au Bénin.

Yannick SOMALON