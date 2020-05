Communales 2020: La Cena prévoit les résultats officiels pour le 24 mai au plus tard

La commission électorale nationale autonome (Cena) n’aura que quelques jours pour proclamer les résultats des élections communales et municipales tenues ce dimanche 17 mai 2020 au Bénin. Selon le Président de la Cena, Emmanuel Tiando les résultats de ces élections pourront tomber dans la journée du 24 mai prochain ou même avant. Cela est d’autant plus évident qu’elle est conforme au chronogramme établi par la Cena pour l’organisation des élections. Selon ledit chronogramme, la Céna procédera à l’analyse des cantines contenant les résultats du vote du 18 au 20 mai. Ces cantines seront transmises ensuite à la Cour suprême et le 24 mai, les résultats officiels seront proclamés. Mais, tout cela dépend de l’arrivée des cantines et du travail de la cellule informatique, a réaffirmé ce dimanche 17 mai, le président de la Cena. Selon les explications du président Emmanuel Tiando, chaque coordonnateur d’arrondissement sera d’abord joint au téléphone par un code pour la transmission des résultats issus des dépouillements des bureaux de vote. Ensuite, il revient au coordonnateur de descendre sur Cotonou, au siège de la Cena, avec sa cantine. Ce n’est qu’après cette étape et le travail de la cellule informatique de la Cena que les résultats seront proclamés.

Yannick SOMALON