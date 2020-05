Appui à la lutte contre le Covid-19: Plus de 2,17 milliards de dons financiers et des milliers de matériels reçus par le gouvernement

A la date du vendredi 15 mai 2020, 2.179.362.307 de FCFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus par le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, dans le cadre de la lutte contre le covid-19. C’est le fruit des apports financiers et dons en équipements ou intrants médicaux des personnes morales et physiques qui ne cessent de se manifester de plus en plus pour soutenir le gouvernement dans sa marche vers le renforcement des mesures préventives. Rappelons que ce point ne prend pas en compte des dons reçus des Etats, des Institutions publiques et des Institutions de coopération internationales. Tout en saluant les donateurs pour leur engagement et leur élan de solidarité, le gouvernement invite les populations à s’investir davantage dans la riposte contre le Covid-19 au Bénin.

Rastel DAN