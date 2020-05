Communales et municipales 2020/Message de l’UDBN: Le vibrant cri de ralliement de l’amazone Claudine Afiavi Prudencio au peuple béninois

A tous mes compatriotes qui regardent de loin le combat que nous menons, je dis c’est le moment de rallier la barque UDBN. Il n’est plus à démontrer que j’ai décidé, avec les femmes et les hommes qui animent le parti avec moi, de porter très haut l’étendard de la femme béninoise. Nous avons pris le pari de promouvoir la jeunesse, une jeunesse de grande qualité. La preuve est là que nous avons joint l’acte à la parole. Vous n’avez qu’à scruter les listes UDBN dans chacun des arrondissements. L’UDBN est le parti qui a positionné (et bien positionné) plus de femmes et de jeunes. ; des femmes et des jeunes de très grandes qualités. L’UDBN n’a pas du tout fait de remplissage.

Merci à tous ceux qui nous envoient beaucoup de messages de félicitations. Je fais un clin d’œil spécial aux organisations de la société civile qui nous marquent leur reconnaissance pour cet effort. Nous pensons avoir joué notre partition. C’est le moment pour que tous ceux qui croient en cet idéal, nous rejoignent. Particulièrement à toutes les femmes et à tous les jeunes du Bénin, je dis que le combat n’est pas celui d’une personne. Ce combat n’est pas seulement le combat de Claudine Afiavi Prudencio. C’est la cause de nous tous. Nous devons donc nous unir pour relever les nobles défis qui se dressent devant nous.

A toutes les Amazones et à tous les Soldats de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, je dis bon courage. Impossible n’est pas UDBN. Notre victoire est assurée !

J’invite toutes les femmes, tous les jeunes, toutes les personnes soucieuses du développement de nos communes, à rejoindre le navire UDBN ! Avec l’UDBN, plus rien ne sera comme avant dans nos communes !

Le 17 Mai, un seul geste utile à faire : voter UDBN, en apposant le cachet sur le maïs, le maïs qui garantit la sécurité alimentaire à toutes les familles.

He Claudine Afiavi Prudencio, Presidente de l’UDBN