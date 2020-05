Reprise des classes après la levée du cordon sanitaire: Le gouvernement relève un grand défi

Les élèves du Ceg de l’Unité avec leur masque de protection et obvservant la distance sécuritaire de 1m

Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, le Professeur Mahougnon Kakpo est descendu le lundi 11 mai 2020 dans plusieurs établissements pour constater l’effectivité de la reprise des classes dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Pour la circonstance, il était accompagné par les membres de son cabinet et le Préfet de l’Atlantique et du Littoral, Jean Claude Codjia. La délégation ministérielle a visité le CEG Sègbèya et le Lycée technique Coulibaly pour le compte du département du Littoral puis le CEG 1 d’Abomey-Calavi et le CEG Pahou pour le compte de l’Atlantique. Pour une bonne reprise des classes, le Gouvernement a mis à la disposition de certains établissements des masques, de matériels de lavage des mains, des thermos, ainsi que d’autres matériels nécessaires pour la sécurisation des apprenants et des enseignants. « Très tôt ce matin les établissements ont déjà pu recevoir les kits de masques et différents autres emballages pour que les élèves puissent les porter », a déclaré le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo. A le croire, les dispositifs de lavage des mains sont positionnés à l’entrée des salles de classes où les élèves se lavent les mains avant d’entrer dans les salles de classes tous munis de leurs masques de protection. La disposition des élèves dans les salles de classes est également sécurisante avec le respect de la distanciation sociale entre les élèves et les enseignants. Pour finir, le Ministre Mahougnon Kakpo a rassuré qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir, puis invité les uns et les autres au respecter des gestes barrières recommandés par le Gouvernement. A noter qu’arrivé au CEG Pahou, le Ministre n’a pas manqué de lever toute équivoque sur la problématique autour du dépistage des enseignants mis en place par le Gouvernement. A cet effet, il a souligné que le dépistage des enseignants n’est pas du tout une obligation mais plutôt une mesure supplémentaire que le Gouvernement a ajouté pour que toute la population soit rassurée. A le croire, ce dépistage se fera de manière progressive. Il a aussi rassuré les élèves et parents d’élèves que les enseignants iront en salle de classe même s’ils ne se font pas dépister. Car, l’essentiel c’est le respect des mesures instruites par le gouvernement à savoir le port des masques de protection, le respect de la distanciation et le lavage systématique des mains, selon les explications du Ministre. Aussi fait-il savoir que les examens de fin d’année auront bel et bien lieu et ceux qui doivent s’en charger sont à pied d’œuvre pour qu’il y ait une année parfaite.

Le Gouvernement relève le défi du port de masque

En annonçant la reprise des cours dans les écoles, collèges et universités nationales du Bénin pour le lundi 11 mai 2020, conjointement lié au lever du cordon sanitaire et au retour progressif à la vie normale, le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, s’est inscrit dans l’optique de garantir un masque de protection à tous les apprenants des écoles et collèges du Bénin. Un défi de taille qu’il a su relever au regard des observations faites sur le terrain. Les écoliers de Cours moyen 2ème année (CM2), les collégiens de la sixième en terminale et les étudiants qui ont repris le chemin des classes, étaient tous munis de leur masque de protection. Un résultat heureux qui fait suite à une véritable organisation des équipes du ministère de la santé et des trois ministères en charge des questions d’enseignement, sans oublier celles du ministère de l’Economie et des Finances, impliquées dans l’accomplissement de cette vision du gouvernement. En effet, dans la nuit du dimanche, la direction de la Centrale d’achat des médicaments essentiels (Came), lieu de centralisation des réceptions de masques réutilisables, n’a pas désempli. De fréquents va-et-vient sont effectués par les équipes des Directions départementales des enseignements maternel et primaire, ainsi que du secondaire afin de faire parvenir lesdits masques à chaque département. La course contre la montre a été engagée et fort heureusement, en cours de journée du lundi, tous les départements ont été approvisionnés. Toutefois, certaines écoles, frappées par le rythme des livraisons du reste des commandes, n’ont pu être servies mais obtiendront assez vite leurs dotations. Ainsi donc, les apprenants dotés de leur masque de protection, ont pu joyeusement renouer avec les cours, depuis le lundi 11 mai dernier. Un nouvel envol pour les candidats, rassurés qu’ils passeront leurs examens avec brio, pour les enseignants, aptes à redonner le meilleur pour une qualité efficace de l’enseignement, et pour les parents d’élèves, satisfaits des dispositions prises par le gouvernement. Il faut noter que le respect des mesures sanitaires, notamment des gestes barrières : le lavage systématique des mains à l’eau et au savon, le port du masque en tous lieux, le respect de la distance de sécurité sanitaire de 1m, sont entre autres les mesures à respecter rigoureusement pour réduire la propagation du Coronavirus au Bénin.

Rastel DAN et Edwige TOTIN