DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES DANS LES ECOLES PUBLIQUES: Wilfried Léandre Houngbédji justifie l’exclusion des écoles privées

Wilfried Léandre Houngbédji

Le Directeur de la communication à la présidence du Bénin, Wilfried Léandre Houngbédji, au cours de l’émission spéciale sur la gestion du Covid-19 diffusée sur la télévision nationale, a apporté des clarifications sur la question de la distribution gratuite de masques, annoncée dans les écoles. Selon ses propos, les écoles privées ne sont pas concernées par la distribution gratuite de masques de protection annoncée pour le moment. Les promoteurs de ces écoles s’en plaignent et dénoncent une mesure de deux poids deux mesures. Mais, selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji, il ne s’agit pas d’une discrimination mais l’Etat s’est inscrit dans une logique de privilégier les personnes les plus vulnérables. A l’en croire, il est convaincu que les promoteurs d’écoles privées, si dans le périmètre de leurs vies personnelles, ils décidaient de prendre 20, 30…100 masques et d’aller les distribuer au quartier chez eux, en toute honnêteté et en toute objectivité ils commenceraient à distribuer aux personnes les plus vulnérables de leurs quartiers. « Dans la mise en œuvre de la distribution gratuite de masques, l’Etat a décidé de se tourner vers ceux qui sont censés être en nécessité. Dans la situation actuelle, il privilégie les enfants des écoles publiques dont les parents ne sont pas forcément les plus nantis. L’Etat considère que celui qui est en mesure de payé 200 mille FCFA voire plus de scolarité pour son enfant est capable d’acheter 1, 2…10 masques à son enfant », a-t-il poursuivi.

Edwige Totin