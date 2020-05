Développement de la ville de Cotonou: Les grandes réalisations du maire Isidore Gnonlonfoun

Le Maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun

La ville de Cotonou compte désormais un certain nombre de réalisations en phase avec le Programme d’actions du Gouvernement que le Maire par intérim, Isidore Gnonlonfoun a exposées à l’occasion de son entretien spécial avec les journalistes de l’événement Précis. Après avoir fait un large développement des réformes qu’il a opérées pour remettre l’administration municipale et le Conseil municipal au travail, l’ancien ministre de la décentralisation et Maire Isidore Gnonlonfoun a affirmé que la municipalité de Cotonou dont il a la charge depuis 2017 est associée à la conception et à la réalisation des nombreux projets du Gouvernementaux en cours d’exécution dans la ville. A le croire, les communes sont des démembrements de l’Etat pour compléter les actions du Gouvernement et pour rapprocher les services publics des populations. Raison pour laquelle, les mairies sont tenues de travailler en synergie avec le Gouvernement. « Cotonou joue pleinement sa partition pour aider le Gouvernement en accompagnant les entreprises. Car, pour l’installation de ces entreprises, il y a un certain nombre de tâches qui incombent à la ville de Cotonou. Par exemple, Il faut aider à déguerpir les populations qui sont dans les emprises des voies et permettre aux entreprises de s’installer », a souligné l’édile de la ville de Cotonou, tout en précisant qu’il est vrai que le Gouvernement veille sur les travaux mais au niveau de la ville, des équipes sont déployées pour jeter un regard sur tout ce qui se fait pour voir si les travaux qui sont en train d’être effectués répondent aux dispositions contenues dans les cahiers de charges. « Par rapport à cela, la mairie de Cotonou est en permanence sur le terrain et même s’il y a des difficultés, nous intervenons directement pour aider les entreprises à mieux respecter les cahiers de charges à elles confiés », a-t-il rassuré. Il a par ailleurs confié qu’au cours de son mandat, en moins de deux ans, plusieurs infrastructures scolaires, des infrastructures d’assainissement, des infrastructures sanitaires et autres ont été construites. En effet, au titre de l’amélioration des conditions de travail des agents, il y a la construction des sièges des 1er et 3ème Arrondissements, la construction d’un nouveau bâtiment pour le Service du Registre Foncier Urbain (RFU), la construction d’un nouveau bâtiment pour la Direction des Etudes, de la Prospective et de la Programmation (DEPP), la réfection des bâtiments de l’Hôtel de Ville et de la salle de Mariage.

Actes concrets : infrastructures scolaires et sanitaires, mobilité urbaine

Sur le plan des infrastructures scolaires, plusieurs réalisations sont à mettre à l’actif du Conseil municipal dirigé par le Maire Isidore Gnonlonfoun dont la construction de 32 modules de salles de classes avec magasins et bureaux pour les directions et réalisation de clôture dans certaines écoles, la réfection de 20 écoles maternelles et primaires, la construction d’un module de 4 salles de classe au CEG Suru Léré dans le 2ème arrondissement, la construction d’un module de 4 salles de classe au CEG le Lac dans le 6ème arrondissement, et la réalisation de près de 3500 table-bancs pour équiper les écoles maternelles et primaires à travers les 13 Arrondissements. Sur le plan sanitaire, on note la construction du dispensaire et la réfection de la maternité d’Agbato dans le 3ème arrondissement, la construction du dispensaire d’Akogbato dans le 12ème arrondissement, l’extension de la maternité du Centre de Santé de Sikècoodji dans le 7ème.

Au titre de la mobilité urbaine, la gouvernance du Maire Isidore Gnonlonfoun a permis la réfection de toutes les voies pavées dégradées sur toute l’étendue du territoire de la Ville, la réalisation de 6470 dallettes pour remplacer toutes les dallettes usagées dans la Ville, la réalisation de 35 dalots, la réalisation des feux tricolores numérisés au niveau de certains carrefours. Sur le plan funéraire, il y a la réfection des cimetières d’Akpakpa, PK14 et Somè, la construction de trois magasins de stockage de vivres dans les 3ème, 5ème et 12ème arrondissements,

Le point sur le projet asphaltage …

Tous les arrondissements de la ville de Cotonou ne sont pas pris en compte dans la 1ère phase du projet d’asphaltage. C’est le cas par exemple des 4ème, 6ème, 8ème et 10ème arrondissements. Par rapport à cela, la mairie continue de déployer ses efforts annuels en matière de reprofilage et de rechargement des voies. C’est-à-dire que des rues et des voies principales ont été reprofilées et rechargées pour faciliter une bonne mobilité des populations de ces arrondissements. Ce qui fait dire au Maire que sur le plan de la mobilité urbaine, la ville continue de compléter ce que fait actuellement le Gouvernement. De plus, dans la mise en place du projet dénommé le Grand Nokoué qui regroupe les 5 communes, le Gouvernement a pris en charge le balayage de la vile à travers la société de gestion des déchets solides. Néanmoins, la mairie continue de curer les caniveaux, de les entretenir et de ramasser les ordures. A l’instar du Gouvernement du Président Talon, le Conseil municipal dirigé par le Maire Gnonlonfoun s’engage à ne pas produire des éléphants blancs et pour cela, tous les chantiers qui ont été lancés vont aboutir. « Nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires afin que les entreprises qui ont à charge ces chantiers puissent les assumer dans les délais requis. Les populations bénéficiaires attendent ces classes et ces infrastructures et la ville s’emploie à répondre favorablement », a rassuré l’invité de l’Evénement Précis.

« Les projets du PAG sont bien pensés »

Appréciant les 4 ans de gouvernance du régime Talon, le Maire de Cotonou a d’abord fait savoir que la gestion d’un pays est assez complexe et c’est difficile de combler toutes les attentes des populations. Mais le Président Patrice Talon a pris un certain nombre de dispositions et s’est donné les moyens de sa gouvernance, a-t-il déclaré avant de lever un coin de voile sur quelques réformes majeures qu’il apprécie : « Je salue surtout la réforme du système partisan, parce qu’elle permet de renforcer l’unité nationale. C’est la réforme qui m’a le plus enchanté. Deuxième chose, je dois dire que les projets du PAG sont bien pensés. Ce n’est pas de l’improvisation. Quand on commence, ça va jusqu’au bout. Il y a de la méthode dans tout ce qui se fait », s’est-il réjoui.

Laurent D. KOSSOUHO