Convocation de séance d’échanges après la reprise des classes: Les syndicats boycottent l’audience des ministres de l’éducation

Quelques responsables des centrales et confédérations syndicales

Les centrales et confédérations syndicales ont décliné l’invitation du gouvernement à la séance de travail prévue pour le jeudi 14 mai 2020. Et pour cause, la rencontre avait été sollicitée par courrier en date du 7 mai par les responsables syndicaux. Les acteurs sociaux espéraient cette séance de travail avant la reprise des activités pédagogiques le 11 mai, en vue d’échanger avec les ministres des 3 ordres de l’enseignement sur les mesures prises par le gouvernement lors du Conseil des ministres en sa séance du 6 mai. Lesquelles mesures ne sont pas assez pertinentes pour assurer la sécurité des apprenants et éviter la propagation du coronavirus dans le rang des écoliers, élèves, enseignants et autres acteurs impliqués. Avec la reprise des cours, les syndicalistes ont estimé que leur demande n’avait plus raison d’être. Ils ont ainsi tourné dos à l’invitation du gouvernement pour marquer leur indignation et leur insatisfaction sur les mesures prises par le gouvernement pour la réouverture des écoles. Il faut remarquer que plusieurs propositions avaient été faites par les acteurs sociaux dans le but de procéder à une belle reprise des cours avec pour seul objectif, zéro risque de contamination des apprenants et enseignants au covid-19. L’une d’elle concerne la mise en vacances des élèves des classes intermédiaires et la reprise que pour les élèves des classes d’examen. Mais cette proposition n’a été prise qu’en partie par les autorités gouvernementales qui ont décidé de la reprise pour tous les apprenants à l’exception des classes de la maternelle.

Rastel DAN