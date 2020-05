Campagne électorale/ Communales du 17 mai 2020: Message de Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD)

Chers militantes et militants du PRD,

Mes Chers compatriotes,

Un seul mot me vient à l’esprit en ce moment: Merci!

Merci ! pour cette ambiance exceptionnelle malgré les contraintes particulièrement éprouvantes pour tout le pays à cause de la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit dans le monde entier. Nous avons démontré que nous sommes toujours très attachés à notre communauté de destin et aux fondements pacifistes de notre histoire commune.

Merci à toutes nos candidates et à tous nos candidats disséminés dans les 12 départements du pays. Vous avez fait honneur à notre parti en vous montrant aptes à vous adapter à cette campagne inédite. Nos appréhensions du départ ne sont désormais que de bien lointains souvenirs. Sous la direction de vos coordonnateurs départementaux et de nos différents équipes d’encadrement, vous avez servi bien meilleure copie que ce qui était envisagée. La preuve que vous saurez vous montrer à la hauteur des grandes mutations de notre époque. Je suis fier de vous et de ce que vous avez montré pendant ces deux semaines de campagne d’un genre spécial du fait de cette crise sanitaire mondiale.

Pour notre parti, le PRD, les élections communales demeurent le socle de la démocratisation qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Le combat pour l’avènement de la démocratie à la base a longtemps occupé nos passions, nos engagements et enfin nos espérances. L’engouement autour de vos messages délivrés partout sur le territoire national est la preuve que vous êtes plus que jamais prêts à assumer votre part de responsabilité si les électeurs en décidaient ainsi le 17 mai 2020.

Mes gratitudes vont surtout à l’endroit de tous les Béninoises et Béninois qui nous ont toujours soutenus depuis 30 ans du fait de notre ambition sans cesse renouvelée de mener le combat politique sans violence, sans animosité, sans revanche et sans provocation. Comme je le disais tantôt, nous regrettons que la campagne électorale cette année soit handicapée par la pandémie du Covid-19, mais il fallait aussi nous battre pour notre survie collective.

Rendons nous massivement aux urnes en respectant les gestes recommandés pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Votre choix sur le PRD ne sera que la confirmation de votre fidélité à la paix.

Je vous remercie

Adrien Houngbedji, Président du Parti du renouveau démocratique