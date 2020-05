Campagne électorale/ Communales du 17 mai 2020: Discours de Monsieur Janvier YAHOUÉDÉOU, Secrétaire National à l’information, Porte-parole du Bloc Républicain

Cotonou, le 1er Mai 2020

Béninoises et Béninois,

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,

Un nouveau chapitre du processus de décentralisation dans notre pays s’ouvre le 17 mai prochain. Un chapitre plein d’espoir, de défis et d’engagement pour nos villages, nos quartiers de ville, nos arrondissements, nos communes et nos municipalités. L’avenir de nos collectivités territoriale se joue le 17 mai. Nous nous rendons aux urnes pour désigner ceux et celles à qui nous allons confier le sort de nos communes et une partie de nos espérances pour les 6 prochaines années.

Il s’agit d’une importante étape de notre vie démocratique, qui franchit ainsi un pas de plus. Nous nous sommes engagés avec la ferme conviction de gérer autrement nos communes. C’est pourquoi nous mettons toute notre énergie, toutes nos forces et toute notre volonté dans cette campagne électorale qui a démarré ce 1er Mai 2020.

La campagne électorale est un rendez-vous entre les candidats et le peuple. Elle est aussi un moment d’échanges privilégiés, au cours duquel nous partageons un idéal commun pour notre pays, pour nos villes et nos campagnes.

Cette année, en raison de la pandémie du Coronavirus, la campagne des élections communales et municipales sera différente. Le Gouvernement de notre pays a pris à juste titre, certaines mesures pour nous protéger et pour éviter la propagation du virus. La limitation de nos déplacements dans une partie du pays, la proscription des rassemblements de plus de dix personnes nous amènent à revoir notre forme de campagne électorale.

Béninoises et Béninois,

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,

Ces conditions n’enlèvent pas à ces élections leurs enjeux. Parce que pendant les 15 jours de campagne, nous mènerons nos débats d’idées, la forme sera certes différente cette fois-ci, mais nous interagirons tout de même. Nous partagerons avec vous nos projets pour nos communes à travers les médias, radios, télévisions, presse écrite, presse en ligne ou encore aux moyens des réseaux sociaux. Au Bloc Républicain, nous avons mis en place une stratégie pour vous entendre en retour, vous écouter, même si de nos précédentes rencontres physiques, nous avons conçu nos priorités en tenant largement compte de vos préoccupations.

Malgré les conditions inédites du scrutin du 17 mai prochain, au Bloc Républicain, nous souhaitons qu’au cours de cette campagne électorale, triomphe partout le débat d’idées. A Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, à Parakou, à Abomey comme à Pobè, à Djougou, à Bembèreèkè, à Natitingou, à Dassa, à Lokossa, à Aplahouè, ainsi que dans les autres communes de notre pays, le Bloc Républicain, le parti du cheval gagnant, sera présent.

Pour nous, le 17 mai, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. C’est le 17 mai qu’il faut changer le cours de l’histoire de nos communes. Le tableau des 18 années de décentralisation dans notre pays n’est pas encore à la hauteur de nos attentes. Nos conseils communaux sont pour la plupart mal gérés, les ressources mobilisées sont distraites dans des dépenses non essentielles, nos municipalités sont à la traine. Pendant ce temps, les administrés, nos concitoyens manquent presque de tout, même parfois du minimum. Tirant leçons de l’expérience du passé, le Bloc Républicain a décidé de faire confiance, aux jeunes et aux femmes pour mieux gérer nos communes. Les jeunes et les femmes sont nombreux sur nos listes comme vous pouvez le constater. C’est avec cette jeunesse pleine de dynamisme et d’idées nouvelles et ces femmes battantes que nous allons à la conquête de nos communes. C’est avec eux et vous que nous avons élaboré notre pacte social intitulé : « Les DIX (10) ENGAGEMENTS DE L’ÉLU RÉPUBLICAIN ». Il retrace notre vision et notre ambition des 6 prochaines années pour les communes et les municipalités du Bénin. Des sujets comme la démocratie locale et participative, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes et leur plus grande représentation au sein des instances de décision. Des solutions à vos préoccupations comme l’accès à l’eau potable, l’accessibilité de l’énergie au plus grand nombre, la construction des routes, des écoles, des centres de santé, des marchés ; nous n’avons rien oublié.

Béninoises et Béninois,

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,

Je veux également que les militants et les sympathisants du Bloc Républicain soient les plus exemplaires. Que cette compétition électorale soit dynamique, mais surtout saine. Je vous invite à exprimer vos points de vue dans la discipline, la courtoisie. J’attends de vous une cohabitation pacifique avec tous les autres partis, quel que soit leur bord politique. J’attends en retour que nos amis d’en face adoptent la même attitude vis-à-vis de nous. Nous ferons ainsi grandir davantage notre démocratie et honorerons encore plus l’image de notre pays.

Béninoises et Béninois

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,

Le Gouvernement du Président Patrice TALON a pris toutes les dispositions pour que les élections communales et municipales se déroulent en sécurité, à tout point de vue, y compris dans les conditions maximales de sécurité sanitaire. Les centres de vote seront équipés de dispositif de lavage des mains, de gants et la distance d’au moins un mètre entre les électeurs sera respectée. Confiant en l’efficacité de notre dispositif de riposte contre le Coronavirus, j’exhorte chacun de vous à aller accomplir son devoir civique et à voter massivement pour les listes du Bloc Républicain. Le rêve d’alternance que nous nourrissons pour nos communes et nos municipalités prendra ainsi corps le dimanche 17 mai 2020. Notre choix de ce 17 mai conditionne notre avenir et surtout celui de nos enfants. Ne nous trompons pas de choix. Votons massivement pour le Bloc Républicain dont le logo, fond vert avec le cheval cabré blanc, est en première position sur le bulletin de vote. Faisons du BR, la première force politique de notre pays pour avoir des communes mieux dirigées. Je compte sur vous tous pour ne pas rater ce virage important de notre processus de décentralisation.

Je vous remercie.