Coronavirus: Les écoles et collèges rouvrent leurs portes, aujourd’hui

Au terme d’un mois et demi de congés de Pâques anticipé puis prolongé pour cause de la pandémie du coronavirus, les activités académiques dans les écoles, les établissements d’enseignement secondaire et les universités reprennent à compter du lundi 11 mai 2020, sur toute l’étendue du territoire national. Une reprise qui s’inscrit dans un contexte assez particulier au regard des mesures prises par le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, pour éviter la propagation du virus dans le rang des écoliers et élèves. En effet, pour assurer une meilleure reprise des cours tout en gardant à l’esprit de protéger les apprenants, enseignants et autres acteurs du système éducatif, le gouvernement a décidé de procéder à une reprise par vague. La première vague concerne les écoliers du Cours moyen 2 (CM2), les élèves des collèges et lycées puis les étudiants, pour compter du 11 mai 2020. La deuxième vague, quant à elle, concerne les écoliers des classes de Cours d’initiation (CI) au Cours moyen 1 (CM1) qui retourneront en cours du 10 août au 4 septembre 2020 et subiront leurs évaluations du 7 au 11 septembre 2020. Ces dispositions seront appuyées par l’installation des dispositifs de lavage de mains dans les écoles puis, le port obligatoire de masque de protection par les apprenants, enseignants et personnels de soutien. Il faut noter que les amphithéâtres des universités n’accueilleront pas leurs étudiants. Cette mesure du gouvernement est déjà suivie par les Recteurs des Universités d’Abomey-Calavi et de Parakou qui ont informé les étudiants de l’accessibilité des supports de cours sur la plateforme des universités.

Rastel DAN