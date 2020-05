Coronavirus/Fbf: Les championnats restent suspendus jusqu’au 15 juin

Mathurin De Chacus, Président de la FBF

Déjà aux arrêts, les championnats nationaux de football du Bénin ne redémarreront pas. Et ceci jusqu’au 15 juin en attendant la suite de la crise sanitaire du coronavirus qui secoue le monde entier. C’est ce que le comité exécutif de la Fébéfoot qui s’est réuni le samedi 9 mai, a décidé et relayé par le secrétaire général de la Fbf, Claude Paqui. Ainsi, le 15 juin est la date à laquelle Mathurin De Chacus et ses collaborateurs statueront sur la suite à donner aux différents championnats. Et selon le point fait par le SG, la saison sera considérée comme annulée si la situation sanitaire ne s’améliore pas jusqu’à cette date. En cas d’annulation de la saison, par la Fébéfoot, ce qui sera décidée lors de la prochaine réunion du comité, il sera procédé à la désignation des équipes devant représenter le pays pour les prochaines compétitions africaines. Outre cela, le Sg a aussi précisé que l’annulation de la saison entrainera qu’on ne connaitra pas de montée, ni de descente au niveau des différentes ligues (Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3,…). Les prochains championnats se dérouleront donc avec les mêmes équipes.

Anselme HOUENOUKPO