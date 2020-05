Reprise de la rentrée le 11 mai prochain: Le gouvernement lance le dépistage des acteurs du système éducatif

Les activités scolaires suspendues depuis plus d’un mois pour cause de la pandémie du Coronavirus, reprennent dans les écoles, dès le lundi 11 mai 2020. En prélude à cette reprise, la Direction départementale des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle annonce le dépistage systématique de tous les acteurs intervenant dans le système éducatif à savoir : le personnel enseignant, l’administratif et les vendeuses agréées. Une opération prévue pour se tenir du mercredi 6 au dimanche 10 mai 2020, dans les maisons des jeunes des 77 communes du Bénin.

