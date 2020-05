Transformation agricole à Agouagon: Edmond Agoua échange avec les différents groupements de femmes de Glazoué

L’He Agoua face aux femmes

Elles sont près d’une centenaire de groupements de femmes et de coopératives villageoises venues de divers horizons de la commune de Glazoué, ce samedi 02 mai au domicile de l’Honorable Edmond Agoua, dans le village d’Agouagon dans l’arrondissement de Thio. Il s’agit d’une séance de travail très utile et dont l’ordre du jour était essentiellement consacré au démarrage très prochainement des différents ateliers de transformation des produits agricoles en dérivés alimentaires et exportables de la foire d’Agouagon en cours d’aménagement et qui ouvre très prochainement ses portes. Au cours de la rencontre, l’Honorable Edmond Agoua et ses hôtes ont eu à débattre des subtilités et des questions essentielles et indispensables à la mise en service réussie du projet pour une rentabilité, pour l’épanouissement des femmes entreprenantes et pour la vitalité des coopératives villageoises. A l’issue des échanges , il a été convenu de la répartition sous peu de ces milliers de femmes dans près d’une dizaine d’ateliers de transformation (Sohoui, tapioca, attiékè…..etc) selon le domaine de prédilection de chacune en plus d’une panoplie de formations et des cours de recyclage qui leurs seront périodiquement donné pour une amélioration de la productivité. Cette séance s’est achevée par une visite guidée des engins et machines de transformation agricoles déjà disponibles qui seront bientôt déployés sur le site, mais ceci, après le point de divers entièrement consacré à une sensibilisation sur l’enjeu des élections communales du 17 mai prochain et l’absolue nécessité pour les femmes de voter massivement la liste UP pour le bien être des communautés à la base A noter que cette séance a connu la présence des femmes de toutes les obédiences politiques en lice pour le scrutin communal.

Laurent D. KOSSOUHO