Elections communales du 17 mai: Georges Bada et son équipe en voie de rempiler à la tête d’Abomey-Calavi

Le Maire Georges Bada

L’actuel édile de la ville d’Abomey-Calavi, le Maire Georges Bada a prouvé sa capacité à booster le développement de cette commune depuis 2015 qu’il a été porté à la tête de la mairie. Son élection en 2015 a été un nouveau soleil qui s’est levé sur la cité de Fofo Djaka, car celui-ci a une vision très grande et a gagné le pari de réalisation des infrastructures dans les 9 arrondissements de Calavi durant sa gouvernance. A l’heure du bilan, il ressort qu’aucun domaine n’est resté sans action. En effet, le Maire Georges Bada a fait de l’éducation une priorité par la construction de plus de 500 modules de classes répartis dans tous les arrondissements. Les marchés de la commune ont bénéficié de la construction des boutiques et hangars, les sièges des arrondissements ont été rénovés, la maison du peuple de la mairie ainsi que le bâtiment administratif répondent aujourd’hui à une norme qui fait la fierté de la commune. Grâce à son management et son leadership, la commune dispose aujourd’hui de deux grandes bibliothèques qui renforcent le système éducatif de la commune. Dans le domaine sanitaire, la mairie a construit des bâtiments dans les centres de santé de la commune. A ces réalisations, s’ajoutent plusieurs autres dans le cadre de la réalisation du Programme d’actions du gouvernement. A ce niveau, son Conseil communal a opté pour une franche collaboration entre la mairie et le gouvernement du Président Patrice Talon. L’homme entend aussi poursuivre ses actions au profit des populations de la commune d’Abomey-Calavi. Sans risque de se tromper, l’on peut affirmer que le Maire Georges Bada est une chance pour toute la commune d’Abomey-Calavi et mérite de rempiler à la tête de la mairie avec son Conseil.

Laurent D. KOSSOUHO