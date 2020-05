Covid-19 au Bénin: 90 cas confirmés, 42 guéris et 02 décès

La structure du Covid-19 publié par l’institut national de santé publique des États-Unis

Le nombre de cas confirmés au coronavirus ne cesse de s’accroitre au Bénin. D’après les statistiques publiées sur la plateforme du gouvernement relative à l’évolution de la pandémie, le Bénin compte depuis le vendredi 1er mai 2020, 90 cas confirmés au coronavirus. Ce qui fait un total de 26 cas ajoutés aux 64 recensés. Parmi ces 90 cas, on dénombre 46 cas sous traitement et 42 cas guéris. Le nombre de décès est aussi passé à 2, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour circonscrire la pandémie. Au nombre des dispositions prises pour éviter la propagation du virus figure la mise en œuvre du cordon sanitaire et le port obligatoire de masques par tous et en tous lieux.

Rastel DAN