COMMUNALES ET MUNICIPALES 2020: Le MPL appelle ses militants et sympathisants à agir en toute conscience et en toute liberté

Le présidium lors de la déclaration hier au siège du MPL à Cotonou

A la faveur d’une déclaration qu’il a rendue publique ce dimanche à son siège à Cotonou, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a invité ses militants à agir en toute conscience et en toute liberté dans le cadre des communales et municipales 2020 prévues pour le dimanche 17 mai prochain. “Aujoudhui, après avoir été ecarté des élections communales et municipales, beaucoup attendaient le MPL fougueux sur le chemin de la violence et des invectives” a fait observer le parti dans sa déclaration, rappelant, entre autres que l’un des principaux objectifs du MPL reste l’alternance au sommet de l’état en 2021 et aussi “Que les présentes échéances communales et municipales sont des élections de proximité; qu’aucun parti en lice n’est dans la même ligne idéologique que le MPL”. Lire ci-après l’intégralité de ladite déclaration.

DECLARATION DU PARTI MPL A L’OCCASION DES ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES

Chers militants et sympathisants du Mouvement Populaire de Libération (MPL),

Béninoises, béninois,

En lancant le 12 septembre 2019 le Mouvement Populaire de Liberation, nous avons opté pour de nouvelles formes de lutte adaptées au contexte et aux realités de notre époque. Nous avions proposé une réorganisation de la jeunesse autour d’un mouvement à caractere national pour ouvrir de nouveaux sentiers d’espérance en s’appuyant sur l’expérience des ainés, l’énergie des jeunes et la perspicatité des femmes pour conquérir le progrès. Depuis lors, beaucoup d’efforts ont été deployés avec de nombreuses embûches sur le chemin. Mais le constat le plus amer est que les premiers ennemis de notre marche se comptent dans le camp des alliés de l’opposition et ceci dès le lancement du mouvement jusqu’à ce jour. Néanmoins nous nous efforçons d’avancer sans perdre de vue l’ojectif principal.

Aujoudhui après avoir été ecarté des élections communales et municipales, beaucoup attendaient le MPL fougueux sur le chemin de la violence et des invectives.

Pour maintenir la cohésion du groupe et permettre de franchir la presente étape qui n’est qu’une apparente défaite du MPL qui préfigure assurément des victoiees prochaines et après de larges consultations et concertations à la base, et considerant que:

• L’un des principaux objectifs du MPL reste l’alternance au sommet de l’état en 2021;

• Que les présentes échéances communales et municipales sont des élections de proximité;

• Qu’aucun parti en lice n’est dans la même ligne idéologique que le MPL,

• les FCBE, l’autre parti dit de l’opposition qui pouvait encore bénéficier de notre soutien sans condition traverse une crise interne qui a abouti a la démission de son emblématique Président d’honneur;

• qu’apres les consultations, plusieurs courants se sont dégagés;

• que le boycot n’a jamais rien apporté de plus dans une lutte politique en Afrique;

• Qu’au regard de tout ce qui précede le Parti demande à ses sympathisants d’agir en toute conscience et en toute liberté et que nous nous retrouvons apres ces échéances ensemble autour de nos objectifs.

Cotonou, le 03 mai 2020

Le Directoire du MPL