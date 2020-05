Affaire de présomption de harcèlement: Vérité ou vengeance ?

Pendant qu’Angela Kpeidja parle de harcèlement et viol au niveau de l’Ortb Télévision, des sources révèlent qu’il s’agit d’un acte de vengeance de sa part. «En effet, l’histoire que la journaliste expose, n’est que pure montage pour faire couler des responsables à elle », a confié une source proche de la rédaction de la télévision. Ainsi, sans pour autant blanchir totalement la maison, notre source soutient qu’il s’agit d’un déplacement du vrai problème. Présente à l’ORTB depuis une quinzaine d’années, Angela Kpeidja n’a jamais porté plainte pour un quelconque harcèlement sexuel, encore moins pour un cas de viol. Ni devant la justice ni devant ses supérieurs hiérarchiques. Selon nos sources, sa situation professionnelle s’est dégradée fin décembre 2019, lorsqu’elle a eu une violente altercation en pleine conférence de rédaction avec l’un de ses supérieurs hiérarchiques. C’était un cas de manque de respect. Quelques semaines plus tard, elle a été démise de son poste de chef desk Santé qu’elle occupait depuis quelques années. «Angela harcelée et violée ici à l’Ortb et personne n’est au courant? Elle ne s’est plainte à personne? Ce n’est pas la Angela que nous connaissons tous, ça», s’est exclamé un responsable de l’office qui parle de simples affabulations débitées dans un but de vengeance. De fait, en raison des réformes exigées par le ministre de la communication, la direction générale de l’ORTB s’est vue obligée de décharger les responsables insuffisamment opérationnels. Mais cette option n’est pas du goût de tout le monde. Disposant d’appuis politiques même dans l’entourage immédiat du Chef de l’Etat, certains journalistes de l’office semblent avoir trouvé le moyen de mettre un frein aux réformes.

Anselme HOUENOUKPO