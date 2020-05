Communales 2020: L’UDBN déjà en plein dans les campagnes

La Présidente de l’UDBN, Claudine Afiavi Prudencio

Les campagnes pour les élections municipales et communales du 17 mai prochain ont démarré. L’Udbn de Claudine Prudencio en profite pour mobiliser encore ses militants et sympatisants. Lire l’intégralité de son message de lancement desdites campagnes.

CAMPAGNE ELECTORALE MEDIATIQUE 2020

MESSAGE DE CLAUDINE AFIAVI PRUDENCIO PRESIDENTE DU PARTI UNION DEMOCTRATIQUE POUR UN BENIN NOUVEAU (UDBN)

L’UDBN a l’honneur après tirage au sort d’ouvrir la campagne médiatique. C’est un signe qui ne trompe pas. C’est un signe qui annonce la bonne moisson.

Je voudrais exprimer mon soutien et celui du parti UDBN à tous les concitoyens sur toute l’étendue du territoire national en ces moments difficile de lutte contre l’ennemi commun et invisible qu’est le coronavirus. Nous nous devons de faire montre de solidarité.

Je suis fier de nos militants et de la population béninoise en générale pour les efforts consentis par les uns et les autres pour respecter les restrictions décidées par les autorités et les mesures barrières recommandées.

Nous sommes convaincu que grâce aux diligences faites par les autorités, les efforts conjugués de nous tous et avec la grâce divine, notre pays arrivera à bout de ce virus qui change et complique complètement notre vie communautaire.

Béninoises et béninois, chers compatriotes et chers militants UDBN, vaillants soldats et braves amazones,

L’heure a sonné ! Oui !!! L’heure a sonné ! L’heure a sonné de gérer nos collectivités locales autrement. L’heure a sonné pour faire régner la bonne gouvernance dans nos communes. L’heure a sonné pour que les femmes et les jeunes puissent assurer la bonne relève de la gouvernance locale. Depuis l’avènement du régime de la rupture avec à sa tête le Président Patrice Guillaume Athanase TALON, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau a pris le pari de jouer pleinement sa partition pour la réalisation de cette noble vision.

Les présentes élections communales et municipales constituent une occasion importante d’amorcer ce nouveau départ, cette nouvelle dynamique. Bon nombre de nos communes sont mal gérer et il faut agir, agir ici et maintenant. Pour qu’il ne soit pas trop tard. Pour y arriver, il faut des femmes et des hommes de qualité, des femmes et des hommes aux compétences avérées, car après plus de deux (2) décennies d’expérimentation, le processus de décentralisation ne peut plus admettre des cas de gouvernances approximatives et des pratiques de corruption et de dilapidation des ressources locales.

Nous venons en ce début de campagne électorale, vous assurez que ces femmes et hommes recherchés pour le vrai décollage de nos communes se trouvent au sein de la famille politique UDBN. Ils sont positionnés dans les 77 communes du Bénin, dans les 546 arrondissements du Bénin. Vous les entendrez tout au long de cette campagne électorale. Une campagne électorale qui sera essentiellement médiatique. Vous n’aurez qu’à prendre les rendez-vous de la radio de votre localité pour avoir davantage de raisons de faire le bon choix, le choix du maïs. Regardez bien le logo de votre parti, c’est le meilleur que vous verrez sur le bulletin unique. Regardez bien, vous verrez que c’est le maïs ; le maïs nourricier au cœur du Bénin. Existe-t-il un seul béninois qui peut ne pas aimer le maïs dans sa maison ? Sous toutes ses formes de transformation, le maïs demeure indispensable. Le 17 mai 2020, le choix ne devrait pas être compliqué pour vous. Le geste utile pour sauver nos communes, c’est le maïs au cœur de la carte du Bénin. Le bon choix c’est l’UDBN. L’UDBN le seul parti présidé par une femme en République du Bénin aujourd’hui. Je suis bien évidemment entouré d’autre femmes valeureuse, de vraies amazones. Notre bataille pour l’affirmation et l’essor du leadership féminin n’est pas contre les hommes ou pour les exclure. Il est simplement tant de faire confiance à la femme. La femme béninoise est compétente. La femme béninoise est digne. Je lance un vibrant appel à toutes les femmes de ce pays : donnons-nous la main et nous allons engranger plus de victoires. Votons tous et massivement UDBN, Union Démocratique pour un Bénin Nouveau. Voter UDBN c’est également le geste utile que tous les jeunes sont appelés à faire le 17 mai prochain.

Chers jeunes, l’UDBN a décidé de vous donner la chance de cesser d’être les spectateurs de votre vie, pour en devenir les acteurs directs. Scruter bien la liste de l’UDBN dans tous les arrondissements, vous verrez que c’est l’UDBN qui a positionné plus de femmes et plus de jeunes. Mieux, contre vents et marrées, le comité de sélection a donné les places de choix aux femmes et aux jeunes. L’essentiel est fait. A vous de jouer la bonne carte le 17 mai prochain. Votons tous UDBN.

Je vous remercie !