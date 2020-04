Nominations au Ministère des Sports: Imorou Bouraïma au FNDAJSL, Okry Nonvignon à la DSFS et Angelo Ahouandjinou à la DDSp Atlantique

Les postes encore vacants et ceux occupés provisoirement, ont tous été pourvus au niveau du ministère des sports. En effet, le ministre Oswald Homeky a proposé au Conseil des ministres qui s’est tenu le mercredi 29 avril 2020, des noms des cadres à valoriser auxdits postes. Et sans surprise aucune, le Conseil a validé. Ainsi, administrateur délégué (Directeur par intérim) du Fonds national de développement des activités de jeunesse, sports et loisirs (Fndajsl), Imorou Bouraïma a été confirmé. Il est définitivement le nouveau Directeur de cette structure, l’un des bras armés du ministère et quitte alors la direction du sport et de la formation sportive dont il avait la charge. Et pour le remplacer, puisque cette confirmation induit une nouvelle nomination, Oswald Homéky a jeté son dévolu sur Okry Christophe Nonvignon. Membre du comité exécutif de la fédération béninoise d’athlétisme, précisément responsable à l’organisation, le nouveau Directeur du sport et de la formation sportive (Dsfs) est l’un des rares officiels techniques africains au niveau de l’athlétisme. Outre ces deux nominations, celles de Angelo Evariste Ahouandjinou et de Djamal Issa ont été prononcées au niveau des directions départementales du sport. Angelo Ahouandjinou est pour sa part nommé Directeur départemental des Sports de l’Atlantique tandis que Djamal Issa est lui Directeur départemental des Sports du Plateau.

A.H