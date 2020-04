Suite à la dénonciation de « propos xénophobes »: Me Rufino d’Almeida met fin à la colère des Peulhs de Bohicon

Photo de famille entre Me d’Almeida et la délégation peulh

L’incident causé par les propos tenus par le Directeur de la Sogéma concernant la communauté peulh de Bohicon, a été désamorcé par Me Rufino d’Almeida. L’homme le plus sobre, le plus pragmatique et le plus rassembleur des candidats en lice pour les communales 2020 dans cette ville a déjà dissipé le mécontentement de la communauté Peulh le samedi 25 avril 2020. C’était à l’occasion d’une rencontre qui s’est tenue à son domicile à Bohicon avec les autorités morales et associatives des Peulhs et assimilées de ladite ville. A cette occasion, Me Rufino d’Almeida a utilisé les mots de paix pour apaiser et rassurer ses invités et profiter de l’occasion pour présenter les excuses publiques du Bloc républicain à toute la communauté Peulh du Bénin. En effet, il a fait savoir que ce n’est pas permis à tout le monde de prendre la parole en public et lorsqu’il s’agit d’une communication politique. Pour la circonstance, il était assisté des autres candidats du Bloc républicain du 2ème arrondissement de Bohicon. Dans sa prise de parole, le chef de la délégation des Peulhs et assimilés a reçu solennellement les excuses et a dit que ces genres d’incidents sont fréquents en politique. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien de la communauté Peulh et assimilée de Bohicon au Bloc républicain comme le président national de l’association des Peulhs pour une victoire écrasante le 17 mai prochain. Il n’a pas manqué de rassurer tous les candidats présents à cette occasion du soutien sans faille de sa communauté pour l’atteinte des objectifs du Bloc républicain. De son côté, Me Rufino fait savoir à l’assistance que la victoire du Bloc Républicain au soir du 17 mai prochain sera la victoire de la population de Bohicon toute tendance confondue.

Laurent D. Kossouho