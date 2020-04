Protestation contre les décisions de la Cadhp: L’Etat ivoirien retire sa déclaration de compétence au protocole

La Côte d’Ivoire a retiré sa déclaration de compétence au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le mardi 28 avril 2020. D’après le communiqué rendu public par le Ministre ivoirien de la communication et des médias à ce propos, cette décision a fait suite « aux graves et intolérables agissements que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples s’est autorisée » à prendre et qui portent atteinte à la souveraineté de l’Etat de la Côte d’Ivoire, à l’autorité et au fonctionnement de la justice.

Lire le communiqué

Lire le communiqué