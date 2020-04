Pour un retour sécurisé à l’école: La Cosi-Bénin appelle à une reprise des classes par vague

COSI Bénin

A quelques semaines de la reprise effective des classes, le 11 mai 2020 comme annoncée par le gouvernement, les voix des défenseurs des acteurs de l’éducation ne cessent de se lever pour affirmer leurs inquiétudes sur une reprise sans risque de contraction et de propagation du Covid-19 au sein des apprenants. C’est le cas de la Cosi-Bénin qui, à travers un communiqué, suggère au gouvernement Talon, des mesures spécifiques aux établissements publics, privés, à l’enseignement maternel et au supérieur entre autres, la reprise des cours par vague pour les classes d’examen (CM2, 3ème, Tle), et le report de la rentrée des universités au mois de juin compte tenu des effectifs pléthoriques des étudiants. De leur côté, la FéSECJA et la FESYNSEN ont exigé du gouvernement, la publication avant le 11 mai, des mesures devant être mise en œuvre pour une rentrée scolaire sécurisée dans les écoles, établissements et universités.