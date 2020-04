Lutte contre le Coronavirus: Les Présidents des institutions engagés aux côtés du Gouvernement

Les Présidents d’institutions, Tabé Gbian, Joseph Djogbénou, Ousmane Batoko, Louis Vlavonou et Marie Cécile de Dravo lors de la rencontre

Les présidents des institutions constitutionnelles de la République du Bénin étaient en conclave, le mercredi 29 avril 2020 au siège de la cour suprême à Porto-Novo. Au cours de cette rencontre qui a connu la participation du Président de la cour suprême, Ousmane Batoko ; le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou ; le Président de la cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou ; le Président de la haute cour de justice, Marie Cécile de Dravo et le Président du Conseil économique et social, Tabé Gbian, il a été question du Covid-19. D’abord cette rencontre capitale a permis aux premiers responsables des institutions d’adresser un message de discipline et de rigueur au peuple béninois dans la mise en œuvre des mesures gouvernementales. « Nous appelons à la responsabilité et à la discipline de nos concitoyens parce que c’est à ce prix-là que le peuple béninois et ses dirigeants sortiront vainqueurs de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 », tel était l’appel des chefs d’institutions hier à l’endroit des populations.

Ensuite, les Chefs des institutions de la République ont apprécié les mesures prises par le gouvernement béninois pour protéger ses concitoyens contre cette pandémie. « A cette occasion, nous avons apprécié à leur juste valeur, lesdites mesures et en avons profité pour féliciter le gouvernement de la qualité de cette initiative qui a été prise et qui, semble t-il, fait école dans la sous-région. » a souligné le Coordonnateur des chefs d’institutions de la République, le Président de la cour suprême, Ousmane Batoko, initiateur de la rencontre.

Enfin, les Présidents d’institutions de la République se sont engagés à apporter leur contribution à la lutte contre le Coronavirus. « Nous avons décidé, en ce qui nous concerne aussi, d’accompagner le gouvernement, suivant ainsi les initiatives que des personnes privées et morales ont eues à prendre. » A déclaré le Président Botoko.

L’autre aspect qui a fait l’objet de discussions est le partage d’expérience entre institutions sur la mise en œuvre des différentes mesures barrières édictées par le gouvernement.

Fidèle KENOU