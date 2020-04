L’Udbn aux communales 2020: Claudine Prudencio et GG Lapino, le tandem idéal pour rafler tout à Abomey-Calavi

L’artiste GG Lapino et l’He Claudine Prudencio

Tous deux sont familiers de la popularité et de la notoriété. L’aire de rien, GG Lapino (Théodore Gougounon) est une vraie star dans tous les quartiers de l’arrondissement de Godomey. Il est célèbre et très aimé de par sa musique et sa réputation de contact facile avec la population. Claudine Afiavi Prudencio, quant à elle a une identité politique bien ancrée dans la sixième circonscription électorale comprenant les communes d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè. En effet, deux fois élues députés de cette circonscription, la présidente de l’UDBN est une véritable amazone des temps modernes. Très sociable et moulée dans le quotidien des populations à qui elle apporte son soutien indéfectible, Claudine Prudencio se voit accompagner pour ces communales par un autre philanthrope populaire. C’est ce tandem très aguerri et mieux imprégné des attentes des populations qui va défier à partir de Godomey les autres partis en lice dans la très convoitée commune d’Abomey-Calavi.

Pour certains observateurs, ce tandem pourrait confirmer la force de l’UDBN en donnant un revers cinglant à ses adversaires. La popularité artistique de GG Lapino pourrait recoller les brèches dans un électorat désintégré et affaibli par l’absence du parti aux dernières élections législatives. Sans oublier son sens de l’humilité et d’écoute très apprécié par les populations. Théodore Gougounon a des allures de stratège bienveillant. En tant qu’artiste engagé, GG Lapino dispose d’une connaissance parfaite des attentes des populations dont la majorité est en disgrâce avec certaines formations politiques. Élue députée de la sixième législature sous les couleurs des FCBE, elle a réédité l’exploit quatre ans plus tard sous les couleurs de l’Union fait la Nation (UN) et cette fois-ci en étant dans l’opposition. Ancienne ministre de l’artisanat et du tourisme, Claudine Afiavi Prudencio est reconnue comme une dame de fer et une femme de cœur. Un profil bien défini pour le poste de maire de la grande commune d’Abomey-Calavi. L’UDBN ne s’inscrit pas dans une opposition au gouvernement de Patrice Talon, mais au contraire il s’affiche comme un soutien de taille avec des hommes et des femmes de conviction.

Edwige TOTIN