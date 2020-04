Renforcement des juridictions en Afrique: Patrice Talon propose une Cour africaine de justice à ses pairs

Le Président Patrice Talon

Après le retrait du Bénin du protocole d’accord de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp), le Président Patrice Talon fait des propositions aux Présidents des autres pays quant aux réformes pour l’amélioration du fonctionnement des juridictions de l’Union Africaine. En effet, au cours de sa sortie médiatique du lundi 27 avril 2020, le Ministre de la justice et de la législation, Me Séverin Quenum a fait savoir que le Président Patrice Talon compte exposer un projet de réforme aux autres chefs d’Etat de l’Union Africaine. Il s’agit selon lui, d’un projet de réforme qui concerne le fonctionnement des institutions juridictionnelles dont la Cadhp. Au nombre des propositions, le Garde des sceaux a évoqué la mise en place rapide d’une Cour africaine de justice et des droits de l’Homme. Me Séverin Quenum a indiqué que ladite réforme sera exposée à la prochaine Conférence des Chefs d’État de l’Union.

Laurent D. Kossouho