Gestion des arrondissements à Abomey Calavi: Bada, le sauveur de Togba

Le Maire Georges Bada

Depuis son arrivée à la tête de la mairie d’Abomey-Calavi en septembre 2015, le Maire Georges Bada opte pour le changement du visage des 9 arrondissements que compte la commune. A l’heure du bilan, aucun arrondissement n’est laissé de côté dans cette dynamique. En effet, Togba, un arrondissement autrefois considéré comme un village s’est progressivement métamorphosé. Au compteur des infrastructures réalisées, on retrouve la construction des hangars et boutiques dans tous les marchés de Togba, et celui de Tokan qui est en chantier actuellement avec des boutiques et implantation des lampadaires dans le marché. On retrouve également la construction des salles de classes dans les 11 villages de Togba avec la construction des clôtures de certaines écoles, la dotation en mobiliers des salles de classes, la construction de la maternité de Maria Gléta, l’assainissement du cadre de vie par le reprofilage des voies à chaque saison pluvieuse, les travaux de lotissement qui sont en cours selon les exigences du nouveau code foncier pour le bonheur des populations de Togba. Pour rendre cette localité plus moderne, le Maire Bada a prévu dans son Plan de Développement Communal troisième génération, d’autres infrastructures qui vont contribuer davantage au rayonnement de cet arrondissement.

Laurent D. KOSSOUHO