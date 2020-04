Covid 19: Wadagni confirme la reprise des classes pour le 11 mai

Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances

La reprise des classes aura-t-elle lieu le 11 mai prochain conformément aux décisions du gouvernement? La question n’est plus à poser. Puisque reçu dans l’émission spéciale de la télévision nationale consacrée au bilan de la lutte contre le coronavirus, Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances, a confirmé que la date du 11 mai, retenue par le gouvernement ne changera plus. Ainsi, les congés de pâques prorogés pour faute du coronavirus, vont prendre fin le 10 mai. «A partir du 11 Mai, les cours reprendront», a souligné le Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni qui insiste par la suite que le pays va reprendre son cours normal à partir de cette date. «Notre pays amorcera aussi le retour à la vie normale sans pour autant penser que le virus de la covid-19 aura disparu par un coup de baguette magique», a-t-il ajouté. Il est donc clair que les populations déjà appelées aux respects des gestes barrières doivent désormais vivre avec au quotidien pour éviter de contracter le virus. Surtout qu’il n’est pas éliminé.

Anselme HOUENOUKPO