Après son passage à l’OCRC pour « propos xénophobes »: Armand Gansè devant le procureur ce lundi

le Directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes(Sogema), Armand Gansè

Ecouté vendredi dernier, pour une première dans l’affaire dite « propos xénophobes » par les agents de l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc), le Directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes(Sogema), Armand Gansè passera devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou ce lundi. Sa comparution devant cette autorité judiciaire fait suite à une enquête ouverte par le parquet de Cotonou, suite à la publication d’une vidéo à caractère ethnocentriste, il y a peu sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle, on entend Armand Gansè tenir des propos ethnocentristes contre les « Fulanis », une ethnie du nord Bénin. Des propos qui suscitent depuis peu une vague d’indignations dans le rang de plusieurs personnalités politiques et même du parti dont est membre le Dg/Sogema, à savoir le Bloc Républicain. Le secrétaire général national de ce parti, Abdoulaye Bio Tchané a dû rendre public un communiqué pour dénoncer les propos de Armand Gansè, clamant haut et fort que le parti qu’il dirige s’en désolidarise entièrement.

Selon les dépositions qu’il a faites vendredi dernier dans les locaux de l’OCRC, Armand Gansè aurait déclaré avoir tenu effectivement lesdits propos, mais dans un autre contexte, et ceci depuis plus d’un an. Et que jamais, ces propos ne seraient récents, ajoutant qu’il n’a plus mis pied à Bohicon où il est candidat pour les prochaines communales, depuis la mise en vigueur des cordons sanitaires. Tous les regards sont fixés ce lundi vers le tribunal de Cotonou qui décidera du sort à réserver au DG/Sogema dans les heures et jours à venir.

Christian Tchanou