Lutte contre le Covid-19: Encore 12 millions de masques pour renforcer les mesures sanitaires

Une nouvelle commande de matériels et équipements médicaux a été réceptionnée par le Gouvernement, hier jeudi 23 avril 2020, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il s’agit d’un lot de 12 millions de masques chirurgicaux supplémentaires, d’un million de masques de type ffp2, d’équipements de laboratoire, et des postes de sécurité microbiologiques de type 3 et de type1 pour les manipulations. Cette livraison vient renforcer plus encore les capacités de gestion de cette pandémie sur l’ensemble du territoire. Dans ce même cadre, le Gouvernement annonce également l’installation de laboratoires dans les 12 départements pour faire le dépistage. Il convient de noter qu’avec ces 12 millions de masques, le Bénin a réceptionné sur la période, près de 30 millions de masques commandés. Le Gouvernement invite la population au respect des consignes officielles en l’occurrence, le port systématique du masque et l’adoption des gestes barrières.

Laurent D. KOSSOUHO