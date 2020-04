Edito: Une si patente démonstration

La réalité est devenue si aveuglante qu’il est impossible de ne pas la remarquer : les pays africains sont désormais mieux gouvernés que les pays occidentaux. Ce qui il y a quelques années ne pouvait relever que de la simple conjecture, relève désormais de l’évidence, lorsqu’on regarde la manière dont les pays africains font face à la pandémie du covid19.

Oui, je sais qu’il y a une vaste majorité d’intellectuels africains qui pensent que nos Etats sont très mal gouvernés par des dirigeants véreux, corrompus et sans boussole. Dans les médias internationaux, nous passons pour des Etats précisément pauvres parce que le leadership y est congénitalement minable. Et il existe une littérature foisonnante pour le démontrer. Dans son essai corrosif intitulé Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt Stephen Smith disait en 2003 : « Depuis l’indépendance, l’Afrique travaille à sa recolonisation. »

Voilà qu’intervient une pandémie qui frappe tous les pays et tous les continents. Le Covid 19 a mis à nu la mauvaise gestion tentaculaire des pays dits développés. J’ai l’habitude de le dire à mes étudiants en journalisme : si vous prenez le temps de lire les bons livres et les bons journaux européens ou américains, vous remarquerez que la corruption au Bénin par exemple est presque un jeu d’enfants comparée à la prévarication systémique dans les démocraties occidentales.

Je ne parlerai pas de la France. Ces dernières semaines, des tonnes d’analyses et de reportages ont montré comment le système de santé du pays a été littéralement noyé sous des décisions pseudo-managériales qui ont déplumé les hôpitaux et rendu possible le désastre qui y a cours actuellement. Regardez bien le Royaume-Uni. Pas plus tard qu’hier, j’ai pu lire dans le Financial Time de Londres que le chiffre de 17.337 décès officiellement recensés dans le pays est largement en-dessous de la réalité. A partir de ses propres décomptes effectués en utilisant les morts enregistrées à domicile et dans les maisons de retraite, le magazine économique britannique relève que le Covid 19 a déjà fait au moins 41.000 morts dans le pays. 41.000 morts !

Prenez donc les Etats-Unis de Donald Trump. L’actuel locataire de la Maison Blanche est le prototype même de la faillite du leadership dans les démocraties occidentales. Aujourd’hui, le pays frôle les 50.000 morts. Et ce n’est pas le plus affligeant. Le plus désastreux (je cherche un mot plus fort), c’est que pendant que les corps s’accumulent dans les cimetières de New-York, de la Louisiane ou de la Virginie, le président américain passe le plus clair de son temps à opérer des calculs électoraux pour sa réélection. D’où des tweets surréalistes demandant à ses supporters de sortir pour manifester afin de « libérer » les Etats démocrates contraints au confinement. L’irresponsabilité et la stupidité se conjuguent ici pour aboutir à une vaste tragédie.

Par rapport aux pays africains, quel contraste ! La plupart de nos dirigeants ont pris des mesures de prévention pour sauvegarder la santé publique, au mépris de leur propre popularité. Regardez comment en Afrique du Sud, Cyrille Ramaphosa a sorti des milliers de soldats dans les townships pour contraindre les habitants réfractaires à rester à la maison. Même si au Ghana l’on a levé les mesures de confinement, elles ont permis au pays d’avoir le temps de préparer son système de santé à une éventuelle aggravation de la situation. Idem au Bénin où le gouvernement, dès le premier décès le 16 mars, a entamé une série de mesures en investissant massivement dans l’achat d’équipements de santé et en instaurant un cordon sanitaire plus ou moins strict.

Face au même problème qu’est le covid 19, nos Etats ont montré un tel niveau de sérieux et d’intelligence que le monde occidental lui-même a commencé à se poser des questions. En 2005, l’économiste américain Jeffrey Sachs a publié un ouvrage intitulé The end of poverty, ouvrage dans lequel il défendait l’idée que les pays sous-développés sont pauvres non pas du fait de leurs dirigeants, mais à cause du manque de ressources. Comment ne pas lui donner raison aujourd’hui, lorsque l’on se retrouve face à cette démonstration grandeur nature de la faillite de l’occident?

Malgré tout ce que l’on peut leur reprocher, nos pays ont de bons dirigeants. Le véritable problème, c’est le système néocolonial organisé pour nous appauvrir et nous maintenir dans la sujétion permanente.

Par Olivier ALLOCHEME