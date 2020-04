Tractations pour les Communales 2020: Georges Bada galvanise les candidats UP de Godomey

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada

«19 sur 19, c’est possible à Godomey. Vous en avez la capacité. Ne laissez aucune place à aucun parti politique. Associez à la noble cause, le 20è candidat que sont les électeurs. Ils sont d’ailleurs le 1er titulaire de notre liste ». C’est en ces termes que le Maire Georges Bada s’est adressé aux candidats du parti Union progressiste (UP) de Godomey, lançant ainsi le mot d’ordre dans le cadres des communales et municipales du 17 mai prochain. C’était au détour d’une descente qu’il a récemment effectuée dans ce grand arrondissement pour doper le moral à la troupe et la mettre en ordre de bataille. Il est assisté pour la circonstance de l’Honorable Député Norbert Aivohozin dans l’optique de donner les orientations nécessaires aux candidats, à l’effet de quadriller les 49 quartiers de Godomey. Tous les 19 candidats titulaires et leurs suppléants étaient présents à cette rencontre stratégique et politiquement porteuse d’espoir pour la liste UP conduite de main de maître par le candidat Julien Honfo dans cet arrondissement. A cette rencontre, les candidats concernés ont pris le ferme engagement de poursuivre l’occupation du terrain dans le strict respect des mesures restrictives et préventives qu’impose la pandémie du Coronavirus.

Laurent D. KOSSOUHO