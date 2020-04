Lutte contre le Covid-19: Soroptimist Bénin offre 2000 masques aux femmes des marchés de Cotonou

Remise symbolique des masques

Contribuer à la réduction de la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin. C’est l’ultime objectif visé par Soroptimist international Bénin en offrant 2000 masques au ministère des affaires sociales et de la microfinance au profit de quatre marchés de Cotonou. La cérémonie de remise du don s’est déroulée le vendredi 17 avril 2020 dans l’enceinte dudit ministère en présence des membres du Club et ceux du cabinet de la ministre. A en croire le porte-parole des donateurs, Marie Constance d’Almeida Melome, ces 2000 masques confectionnés selon les normes internationales sont destinés aux femmes des marchés de Ganhi, St Michel, Fifadji et Gbégamey. « Face à l’évolution de la pandémie, nous avons remarqué qu’il y a des femmes qui sont à la maison, d’autres dans les marchés, mais qui ne portent pas les masques parce qu’elles n’ont pas les moyens pour les acheter. », c’est donc pour remédier à cet état de chose que les 7 clubs Soroptimist du Bénin ont décidé de faire ce don au Gouvernement. Toutefois, elle souligne que Soroptimist international Bénin continue de confectionner des masques à mettre à la disposition des femmes démunies qui séjournent dans les prisons, et celles qui sont dans les autres marchés. Prenant la parole au nom de la Ministre des affaires sociales et de la microfinance, la Directrice de Cabinet, Natacha Kpocham a remercié les donateurs pour leur contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. « C’est un geste empreint de solidarité et de patriotisme qui mérite d’être salué », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est important que toutes les forces se mobilisent pour cette lutte afin que toutes les couches sociales soient prises en compte dans le cadre de cette prévention. Elle a par ailleurs rassuré que le ministère mettra tout en œuvre pour que les dons soient remis à la population cible que sont les femmes des quatre marchés identifiés.

Laurent D. Kossouho