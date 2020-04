Formation sportive à la base: La Dsfs produit le classement des centres privés béninois les mieux structurés

Catégorisation des Centres de Formation Sportive

Amener les établissements privés de formation sportive à la base à mieux se structurer. C’est l’objectif que s’est assigné la direction du sport et de la formation sportive (Dsfs) mise en place par le Ministère des sports. Et depuis, ladite direction que dirige Imorou Bouraïma s’est mise à l’œuvre et vient de rendre public son classement des centres privés de formation sportive. Ce travail fait suite à plusieurs actions déjà menées par la direction. En effet, Imorou Bouraïma et ses collaborateurs sous l’égide du Ministre des sports, Oswald Homeky ont d’abord élaboré un guide d’orientation de la formation sportive que la direction a mis à la disposition des « centres » qu’elle inspecte chaque année afin de suivre non seulement le travail des centres, mais aussi pour apprécier les conditions d’hébergement et de travail dans lesdits centres. Ensuite, la direction organise un tournoi pour évaluer les centres. Et c’est après deux éditions (2018 et 2019) dudit tournoi, que la Dsfs a sorti un tableau de notation qui lui a permis de procéder au classement des centres. Ce classement, consigné dans un tableau, répartit les centres en 4 catégories avec 2 à 3 niveaux par catégorie.

D’après ce classement, c’est le centre St Louis de Sèmè Kraké qui loge seul dans le niveau 1 (acceptable) de la catégorie 1. Et selon les notes, est dans ce niveau, le centre qui garantit les conditions générales sanitaires et sécuritaires, d’hébergement, de restauration, de transport, de suivi médico-sportif et scolaire individualisé, d’efficacité sportive et scolaire, et doté des installations et équipements sportifs personnels, et qui tire le contenu de sa formation du guide d’orientation, qui a des salles d’études et d’un personnel d’encadrement de niveau licence A, B ou C.

Il faut souligner que ce document qui vise à rendre performant les centres est déjà à la disposition des promoteurs desdits centres que le directeur Bouraïma invite à faire un effort pour se mettre au pas ainsi que les suggestions de la Dsfs. Cela participera à la bonne formation des jeunes, l’avenir du sport béninois en général et du football en particulier.

Anselme HOUENOUKPO