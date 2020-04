Renforcement des mesures contre Covid-19: Le Bénin passe à l’offensive, le dépistage de plusieurs groupes-cibles annoncé

Au regard de la croissance des cas confirmés au Coronavirus, le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, a pris d’importantes mesures en vue de corser la lutte contre sa propagation au Bénin. L’une d’elles est le dépistage systématique de certains groupes considérés comme les plus exposés au Covid-19 : le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, et autre. Cette opération qui va démarrer dès la semaine prochaine sera possible grâce à l’acquisition par le gouvernement, de plusieurs équipements permettant de rendre opérationnels de nombreux laboratoires de dépistage. Il s’agit notamment de postes de sécurité microbiologique de classe III, de centrifugeuses réfrigérées, de chaines électrophorèse, surtout de 40 thermocycleurs pour la lecture finale des résultats, ainsi que de divers autres matériels de laboratoire nécessaires pour les manipulations. Avec l’acquisition de ces équipements et la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie, le Bénin dispose désormais d’une capacité de diagnostic qui s’étend jusqu’à 16.000 tests par jour et qui prend également en compte, les personnes symptomatiques de même que tous les contacts des personnes contaminées. Outre cette mesure, le gouvernement grâce aux équipements réceptionnés, dispose également d’une autre artillerie de matériels de dépistage, de masques, de médicaments et autres équipements nécessaires au traitement des malades. Un ensemble de matériels déjà rendu disponible et dont les officines, les centres de traitement et autres, pourront faire usage pour non seulement traiter les malades mais aussi, renforcer les mesures déjà en exécution sur le terrain. Il faut noter qu’en prélude à cette nouvelle stratégie de riposte, plusieurs autres mesures ont été prises par le gouvernement, au plan strictement interne, en vue d’un traitement efficace des malades. Il s’agit de l’identification et l’équipement des sites de prise en charge d’éventuels cas positifs, l’identification des hôpitaux comme centre de prise en charge des cas positifs au Covid-19. Il a également été procédé à la mise en place du cordon sanitaire regroupant les communes les plus exposées à la pandémie, l’obligation du port de masques par le gouvernement, la mise à disposition dans les pharmacies, la chloroquine à un prix subventionné en vue de favoriser son accès à la population.

Rastel DAN