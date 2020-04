Covid-19 et le sport: Jules Houndjo, alias Joujou, kinésithérapeute d’Énergie Fc et de l’équipe nationale locale parle de « Risque de baisse de forme et de malnutrition chez les joueurs »

Jules Houndjo, joujou

Kinésithérapeute de club de football (Energie Fc) et de l’équipe nationale de football locale, Jules Houndjo évoque les risques que courent les sportifs en cette période d’arrêt des entrainements et des matchs. Lire sa déclaration

« Les joueurs courent plusieurs risques en ces temps de pandémie. Pour des équipes qui continuent de s’entrainer, leurs joueurs s’exposent à la contamination par le coronavirus. Car la distance de sécurité et le port de masque de sécurité ne sont pas respectés. Pour les équipes qui ont respecté les décisions du gouvernement en arrêtant les entrainements, les joueurs de ces équipes ne sont pas totalement a l’abri du risque. Puisque, malheureusement des dirigeants de club se sont empressés de suspendre ou de réduire de 30% ou 50%, les salaires des joueurs. Dès lors, ces joueurs voulant joindre les deux bouts, vont se livrer à des activités qui les exposeraient au virus. Outre cela, ces mêmes joueurs vont perdre leur forme du fait qu’ils seront mal nourris.

Le manque de sensibilisation et le désœuvrement les pousseraient à s’adonner à des activités sexuelles de façon anarchique. En d’autres thèmes, je dirai qu’ils risquent une baisse de forme sportive et la malnutrition.

Alors comme conseil, je pense qu’il faut les sensibiliser. Ce que nous faisons par semaine à travers le forum d’Énergie Fc et celui de l’équipe nationale locale.

Il faut les amener à respecter toutes les dispositions prises par le gouvernement et les différentes fédérations sportives (se laver régulièrement les mains au savon, porter le masque, réduire les sorties et les déplacements, respecter la distance sociale, en cas de doute se rendre dans un centre de santé). Autres conseils, je dirai que les joueurs doivent travailler rigoureusement de façon individuelle en tenant compte des exercices et activités spécifiques proposés par leurs entraineurs. Ceci leur permettra de maintenir la forme et éviter le surpoids ».

Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO