Reddition de compte à Adjohoun: Le rapport d’activités du maire Da Hèfa plébiscité

Le Maire d’Adjohoun, Roland da Hèfa

Après un premier report dû aux exigences du cordon sanitaire, la première session communale de l’année 2020 et dernière de la mandature en cours de l’édile d’Adjohoun, Roland Da Hefa, s’est tenue le vendredi 17 avril 2020. Cette séance qui a connu la présence des conseillers de la ville, a été l’occasion d’échanger et statuer sur les affaires courantes de la commune mais aussi, de dresser le bilan de leur mandature. Dans une ambiance bon enfant, les conseillers ont passé en revue les treize points inscrits à l’ordre. Ils ont apprécié le rapport d’activités du Maire Roland Da Hefa et l’ont adopté à l’unanimité. Ils ont par la suite, statué entre autres sur les demandes d’occupation et d’attribution d’espaces, les litiges domaniaux, et adopté le compte administratif gestion 2019 de la commune de même que l’étude de faisabilité de la construction des infrastructures dans le cadre du PACIEM/PADT et le rapport de la commission ad’hoc chargée de l’étude des dossiers de marchés publics pour la période 2017-2019. Le conseil communal a par la même occasion autorisé l’acquisition et la dotation des services et autres structures de la commune en dispositifs de lavage de mains, cache-nez et gels hydro-alcoolique en prévention de la pandémie du coronavirus. Au terme de cette dernière session du conseil communal pour le compte de la mandature en cours, le Maire Roland Da Hefa et l’ensemble des conseillers communaux ont exprimé leur satisfaction par rapport à l’ambiance de travail et surtout les actions de développement qui nourrissent l’espoir de toute la commune. « Aujourd’hui, nous avons des mobiles de satisfaction car lorsque vous êtes mandatés par des populations, c’est sur du concret que vous devez défendre votre bilan, c’est sur des réalisations qui impactent positivement la vie des communautés que vous pouvez défendre un bilan. Nous pouvons dire toute modestie gardée, que nous avons été utiles et nous n’avons pas trahi la mission pour laquelle nos administrés nous ont mandaté », a confié l’édile d’Adjohoun.

Rastel DAN