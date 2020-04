Suite à plusieurs démissions au sein du parti Fcbe: Atchadé annonce un grand mouvement politique de l’opposition

L’He Nourénou Atchadé

A travers une déclaration lue par l’He Nouréni Atchadé le 16 avril dernier, le Comité de Restauration de la Flamme Allumée les 10 et 11 février 2018 à Parakou fait savoir que depuis le retrait du Président Boni Yayi du parti Fcbe, suivi de la démission collective de la majorité des membres du Bureau Exécutif National (Ben) et de la cascade de démission des membres des structures décentralisées et des militants, le peuple est envahi par le doute de ce qu’il adviendrait de l’avenir politique du parti et de ses membres. A en croire les membres de ce Comité, des tractations sont en cours pour aboutir à la création d’un mouvement politique de grande envergure pour renforcer l’Opposition. « Nous vous annoncions que la flamme de l’espérance allumée à Parakou les 10 et 11 février 2018 ne s’éteindra jamais », a d’abord rassuré Nouréni Atchadé, avant de déclarer: « C’est l’occasion de vous informer qu’en ce moment même, se prépare un grand mouvement politique des forces de l’opposition éprises de paix, de liberté et de démocratie ». A cet effet, il a, au nom du Comité, invité le peuple au calme et à la sérénité et à ne pas céder à « l’intoxication et aux lynchages médiatiques perpétrés par des ennemis de la démocratie ».

Laurent D. Kossouho